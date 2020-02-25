Соглашение с 34-летним хорватским футболистом рассчитано до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что Чорлука после продления контракта будет получать зарплату в два раза меньше.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды Юрия Семина 34 очка.
"Локомотив" продлил контракт с Чорлукой (видео)
Пресс-служба "Локомотива" на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с защитником Ведраном Чорлукой.
Фото: ФК "Локомотив"
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