"Футбольный клуб "Краснодар" внес в контракты своих игроков штраф за употребление наркотиков. За каждый такой случай игрок должен будет заплатить месячную зарплату.
К алкоголю же в команде относятся чуть проще - пить запрещено лишь в день проведения матча либо во время сборов. Штраф такой же - один месячный оклад за каждый случай.
Связано ли введение этих наказаний с загулом большой группы футболистов во время одного из прошлых сборов команды - неизвестно", сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Ранее в СМИ появлялась информация, что экс-форвард "Краснодара" Иван Игнатьев покинул команду из-за проблем с наркотиками. Тот же источник сообщал, что осенью прошлого года в организме футболиста были найдены следы кокаина.
Сам футболист и его агент посмеялись над этой информацией. В минувшее трансферное окно Игнатьев перешёл в казанский "Рубин" за 7 миллионов евро.
Источник: "Краснодар" внёс в контракты игроков штраф за употребление наркотиков
Клуб Сергея Галицкого будет штрафовать своих футболистов за употребление наркотических средств.
Фото: ЮГА.ру
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!