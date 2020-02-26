Защитник "Тамбова" Филин: в России только академия "Краснодара" может конкурировать с "Шахтером"

Защитник "Химок" Александр Филин, выступающий на правах аренды за "Тамбов", рассказал, у какой российской команды лучшая академия.

Источник: ФК "Химки"