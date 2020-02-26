- Академия "Шахтера" была лучшей академией в Украине по условиям. Там просто космос, в России сравним только "Краснодар", у него современная база, больше полей, - цитирует футболиста пресс-служба тамбовчан.
23-летний защитник в России также выступал за "Уфу" и "Олимпиец".
Защитник "Тамбова" Филин: в России только академия "Краснодара" может конкурировать с "Шахтером"
Защитник "Химок" Александр Филин, выступающий на правах аренды за "Тамбов", рассказал, у какой российской команды лучшая академия.
Источник: ФК "Химки"
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