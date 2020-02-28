"Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача – выиграть все матчи.
Я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать всё? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель – если бы у меня её не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у "Зенита", хотя и проиграли им", — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Завтра, 29 февраля, для "Спартака" возобновится чемпионат России выездным матчем с "Динамо". Матч пройдёт на "ВТБ Арене". Начало в 16:30 мск.
Перед весенней российской Премьер-лиги "красно-белые", набрав 22 очка, идут на десятом месте в турнирной таблице, в четырех очках от зоны вылета.
В зимнем перерыве "Спартак" наряду с "Локомотивом", "Ростовом" и сербским "Партизаном" принял участие в ежегодном Кубке Париматч Премьер и занял там первое место. Еще один сбор "красно-белые" провели в закрытом формате в Сочи.
Тедеско: "Спартак" хочет выиграть все матчи весенней части РПЛ
Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско рассказал о задачах команды на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: Global Look Press
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