"Cпартак" провёл открытую тренировку в Тушино

Московский "Спартак" продолжает подготовку к дерби против "Динамо", которое состоится в рамках 20-го тура РПЛ 29 февраля.
Источник: ФК "Спартак"
По данным Sport24, на тренировке отсутствовал немецкий полузащитник Андре Шюррле. Как ранее сообщал наставник москвичей Доменико Тедеско, он может пропустить весь март. Полузащитник Наиль Умяров также пропустит игру с "Динамо".

Вратарь Александр Селихов занимается по индивидуальной программе.

Игра "Динамо" - "Спартак" на "ВТБ Арене" начнётся в 16:30 по московскому времени.


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Теги: Спартак Динамо Шюррле Селихов
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