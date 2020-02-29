Тедеско - о драке болельщиков перед матчем: не одобряю подобного поведения

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о сегодняшней драке болельщиков "Спартака" и других московских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не знаю ничего об этом. Это не футбол, это не моя работа. Мне жаль, что это случилось, подобного поведения я не одобряю", — цитирует Тедеско Sport24.

Напомним, что сегодня в московском метро группа фанатов "Динамо" напала на фанатов "Спартака".

Кроме того, объединение болельщиков ЦСКА и "Динамо" атаковали троллейбус с спартаковскими болельщиками. Некоторым пострадавшим в драке понадобилась скорая медицинская помощь.

"Спартак" сегодня обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ и поднялся в турнирной таблице на девятое место.


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Теги: Спартак Тедеско Динамо
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