Тедеско прокомментировал игру Соболева и Рассказова в матче с "Динамо"

Рулевой московского "Спартака" Доменико Тедеско оценил выступления некоторых футболистов в сегодняшнем матче с "Динамо" (2:0).
Фото: Матч ТВ
"Рассказов провел хорошую игру, прессинговал, бежал до конца. Что касается атак на правом фланге, мне не показалось, что там их было больше. Динамо хорошая команда, они атаковали и с правого фланга. Касаемо левого фланга, то закрывать его должен не только он, но и наши восьмерки, иногда нападающие, а когда Рассказов убегает в защиту, его страхует защитник, сегодня это был Кутепов. Ещё я сказал Рассказову, что у него классные бутся и я хочу себе такие же.

Соболев - отличный игрок, профессионал. Он молодой, постоянно учится, приятно видеть, как он учит наши теоретические занятия. Провел прекрасный матч, было два прекрасных момента, но не получилось, будем надеяться, что это следующий шаг", — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня в московском дерби "Спартак" обыграл "Динамо" на поле "ВЭБ Арены" со счётом 2:0. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" проведут 9 марта против "Краснодара".

После этого матча "красно-белые" поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

4 марта подопечным Доменико Тедеско предстоит встретится в дерби с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Соболев Рассказов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Ахмат" и "Ростов" поделили очки, Лапочкин после ВАР отменил удаление Ненахова 3
"Зенит" с "Локомотивом" так и не забили, "Ахмат" с "Ростовом" обменялись голами. Как вернулся наш футбол 15
"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью 14
Президент РФС: сейчас мы не готовы отказаться от лимита 2
Нойштедтер: надо забивать, чтобы выигрывать. Пропустили от "Спартака" слишком легкие голы
"Бавария" забила 6 голов "Хоффенхайму". Команды прекратили играть на 80-й минуте, начав перепасовку в центре поля 3
Шомуродов догнал Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ
Пильгуй - о московском дерби: ни одна, ни другая команда не понравились, футбол получился низкого качества 4
Шомуродов вывел "Ростов" вперёд в матче с "Ахматом"
Пильгуй: мне понравился Комличенко. Он вышел и как-то сразу оживил атаку
Джикия: для меня Зобнин - лучший игрок матча с "Динамо" 1
Джикия: не моя проблема, что "Динамо" не реализует свои моменты 1
Юрий Сёмин получил красную карточку в матче "Зенит" - "Локомотив"
Кирьяков: если бы реализация была на должном уровне, "Динамо" бы не проиграло 6
Тедеско прокомментировал игру Соболева и Рассказова в матче с "Динамо" 1
Кирьяков: Соболев действовал полезно для "Спартака"
Тедеско - о драке болельщиков перед матчем: не одобряю подобного поведения 1
Огненный Бакаев, невезучий Комличенко и настырный Соболев: оценки по итогам матча "Динамо" — "Спартак" 1
Семак объяснил непопадание Азмуна в стартовый состав на матч с "Локомотивом" 1
"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил турнирную таблицу Серии А
Тедеско: мы заслужили победу над "Динамо" 1
Зелимхан Бакаев - лучший игрок матча "Спартак" - "Динамо" 1
Соболев и Бакаев тащат "Спартак", "Динамо" подводит реализация 1
Федун - о матче "Спартак" - "Динамо": Отлично! 3
Фанаты ЦСКА и "Динамо" напали на болельщиков "Спартака" в троллейбусе 5
"Спартак" победил "Динамо". Голы забили Бакаев и Зобнин 59
Гол Зобнина в матче с "Динамо" стал для него первым с апреля прошлого года
"Астана" в пятый раз завоевала Суперкубок Казахстана
Шомуродов и Еременко в основе "Ростова" на матч с "Ахматом"
Лунёв и Малком в составе "Зенита" на матч с "Локомотивом". Дзюба вне заявки 17
Все новости