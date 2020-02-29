"Рассказов провел хорошую игру, прессинговал, бежал до конца. Что касается атак на правом фланге, мне не показалось, что там их было больше. Динамо хорошая команда, они атаковали и с правого фланга. Касаемо левого фланга, то закрывать его должен не только он, но и наши восьмерки, иногда нападающие, а когда Рассказов убегает в защиту, его страхует защитник, сегодня это был Кутепов. Ещё я сказал Рассказову, что у него классные бутся и я хочу себе такие же.
Соболев - отличный игрок, профессионал. Он молодой, постоянно учится, приятно видеть, как он учит наши теоретические занятия. Провел прекрасный матч, было два прекрасных момента, но не получилось, будем надеяться, что это следующий шаг", — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня в московском дерби "Спартак" обыграл "Динамо" на поле "ВЭБ Арены" со счётом 2:0. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" проведут 9 марта против "Краснодара".
После этого матча "красно-белые" поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
4 марта подопечным Доменико Тедеско предстоит встретится в дерби с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.
Тедеско прокомментировал игру Соболева и Рассказова в матче с "Динамо"
Рулевой московского "Спартака" Доменико Тедеско оценил выступления некоторых футболистов в сегодняшнем матче с "Динамо" (2:0).
Фото: Матч ТВ
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