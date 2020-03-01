"Хороший город. Много старых и новых зданий. Увидели новые микрорайоны. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо, насладился видами. Такого ещё не было, чтобы 50 минут нас возили по городу", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".
Сегодня, перед игрой с "Тамбовом", стало известно, что водитель автобуса "Рубина" отвёз команду на старый стадион в Нижнем Новгороде, из-за чего казанцы прибыли на стадион позже назначенного времени.
Прямо сейчас в матче "Тамбов" - "Рубин" идёт первый тайм. У нас на сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией этой встречи.
Слуцкий: не было такого, чтобы нас 50 минут возили по городу
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал прибытие команды на стадион с небольшой задержкой.
Фото: Getty Images
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