- В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции "Динамо" Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий — жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года, - цитирует МВД ТАСС
Напомним, драки произошли на станции метро "Маяковская", а также в автобусе около "ВТБ Арены", на которой проходил матч.
Трёх участников драки перед матчем "Динамо" - "Спартак" задержали
Источник: соцсети
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