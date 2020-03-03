Напомним, что контракт специалиста рассчитан до 2022-го года, но из-за проведения чемпионата мира в Катаре в зимнее время контракт планируют продлить до конца тернира.
Также на заседании рассмотрят вопросы новых партнеров для лиг и строительство нового офиса российского футбольного союза.
Станислав Черчесов находится у руля сборной России с августа 2016-го года.
Под его руководством сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 добилась лучшего результата в своей истории на мундиалях - выход в 1/4 финала.
Сегодня в РФС одобрят продление контракта с Черчесовым
Сегодня на заседании попечительского совета РФС будет принято решение о продлении контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает журналист Сергей Егоров.
Фото: Reuters
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