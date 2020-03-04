"Это юридический вопрос, не хочу туда лезть. Пусть юристы разбираются. Аудиторская компания провела определенный анализ деятельности и задала соответствующие вопросы. Клуб задал эти вопросы тому, кто должен на них отвечать,
Реакции Геркуса на досудебную претензию не было , поэтому клуб принял решение подать иск. Абсолютно нормальная практика. Как еще решать такие вопросы, если не в правовом поле?", — цитирует Мещерякова "РБК-Спорт".
Напомним, что в январе "Локомотив" по результатам аудита обратился в суд с требованием к Илье Геркусу выплатить клубу 144 миллиона рублей. Клуб направил к функционеру претензию по четырем пунктам, в которой было указано о необоснованном расходовании денежных средств бывшим гендиректором.
Илья Геркус занимал должность гендиректора в "Локомотиве" с лета 2016-го по конец 2018-го года.
Мещеряков: "Локомотив" не дождался реакции от Геркуса на досудебную претензию
Член совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал подачу иска к экс-гендиректору "железнодорожников" Илье Геркусу.
Фото: РИА Новости
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