Быстров: в ситуации с удалением Понсе я с арбитром согласен

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
Источник: "СЭ"
Напомним, встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. Победный гол красно-белых забил вышедший на замену Джордан Ларссон.

Понсе был удален с поля за вторую желтую карточку на 103-й минуте. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб будет оспаривать удаление аргентинца.

"Была ли рука в штрафной у армейца? Наверное, это все-таки пенальти. Игровое расстояние позволяло убрать руку с траектории полета мяча. Но все-таки неправильно решать судьбу такого матча подобным 11-метровым.

И в ситуации с удалением Понсе я с арбитром согласен. В динамике эпизод тянул на желтую, а она у Понсе была вторая", - приводит слова Быстрова "Советский спорт".


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Теги: Быстров Понсе Спартак
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