"Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чем проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чем дело. И дальше никаких проблем не возникло — игра спокойно продолжилась", — цитирует Оздоева Матч ТВ.
На вчерашнем матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном между фанатами обеих команд случилась массовая потасовка. Чеченские болельщики были недовольны оскорбительным кричалками и тем, что приезжие фанаты оголились по торс. Конфликт удалось устранить усилиями службы безопасности стадиона и личным вмешательством некоторых футболистов обеих команд.
"Зенит" в 1/4 финала Кубка России победил "Ахмат" со счётом 2:1. Победу "сине-бело-голубым" в дополнительное время принес гол Юрия Жиркова.
В полуфинале турнира "Зенит" сыграет с московским "Спартаком".
Оздоев - об инциденте в Грозном: понял, чего хотят местные болельщики, и передал нашим
Поузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал об инциденте, произошедшем на трибунах между болельщиками во вчерашней игре Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: Getty Images
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