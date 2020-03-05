"Будет ли "Локомотив" менять Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Дискуссии — это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может.
А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей", — цитирует Ткаченко Sport24.
Федор Смолов в зимнее трансферное окно на правах аренды перешёл из "Локомотива" в испанскую "Сельту". В новом клубе 30-летний нападающий провёл 5 матчей и забил один гол в ворота мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".
Контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2022-го года.
Агент Смолова: в "Локомотиве" противоречия между клубом и тренером
Агента Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о том, что происходит в московском "Локомотиве".
Фото: "СЭ"
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