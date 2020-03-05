Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал четвертьфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.
Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. В основное время команды сыграли 2:2, а в дополнительное победу красно-белым принес Джордан Ларссон. На 103-й минуте был удален форвард "Спартака" Эсекьель Понсе.
"Футбол вчера был для болельщиков, а не для тренеров. Не понимаю, как Гончаренко выжил, глядя на ЦСКА в первые 30 минут матча. Но он настолько верил в свой план на игру, что не стал ничего менять. А любой другой рубанул бы шашкой и поменял бы Карпова. Со стороны тренера такую игру смотреть было невозможно. С такими провалами у ЦСКА в первом тайме было весело. Да и весь матч смотрелся отлично – от весеннего футбола уже ничего не осталось", - цитирует Созина "Чемпионат".
Созин: со стороны тренера на такую игру ЦСКА смотреть было невозможно
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