Напомним, встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме арбитр удалил главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина.
"Мы написали письмо по двум эпизодам, которые вызвали у нас вопросы — ждем реакции РФС по этому поводу. Могу понять эмоции Палыча — никто за это не будет подвергать его критике. Но понимаем, что не нужно себя так вести. Тренер есть тренер: его адреналин не сжигается на физическом уровне, как у игроков. Палыч горит. Ему 73 года, а он горит — можно только уважать и гордиться им", - цитирует Кикнадзе Sport24.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России в 20 матчах набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче московский клуб встретится на своем поле с "Ахматом". Игра пройдет 8 марта.
"Локомотив" обратился в судейский комитет по итогам матча с "Зенитом"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что клуб обратился в судейский комитет Российского футбольного союза из-за спорных моментов в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом",
Фото: ФК "Локомотив"
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