Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", Давид Беров, работающий в РФС и выступающий за любительский клуб "Мегамужики", вылечился от коронавируса.
Его последние два анализа на наличие вируса в организме показали отрицательный результат.
Беров был госпитализирован после возвращения из Италии. Первые анализы были отрицательными, а третий показал положительные признаки.
В настоящий момент у Берова нет никаких симптомов болезни. В ближайшее время он будет выписан из больницы.
Число зараженных коронавирусом в мире близится к 100 000 человек. По актуальным данным, число погибших людей от вируса COVID-19 равно 3401.
В России выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.
Сотрудник РФС вылечился от коронавируса
Давид Беров, работающий в РФС, вылечился от коронавируса.
Фото: Instagram Давида Берова
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