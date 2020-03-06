Геркус - о претензии от "Локомотива" на 144 млн рублей: это голословные обвинения. Аудита не было

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал об иске со стороны руководства "железнодорожников".
Фото: РИА Новости
"Пару слов про "аудит". Его не было. Это неправда. Тот документ, который "Локомотив" приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие "заключения" нужно лишать лицензии", — цитирует Геркуса РИА Новости.

В начале года стало известно, что "Локомотив" требует от Геркуса сумму в более чем 144 миллиона рублей. В СМИ сообщалось, что основная претензия клуба к Геркусу заключается в размере премий, которые получил он и сотрудники клуба за время его работы.

Геркус ответил, что направит к клубу ответный иск.

Илья Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год. За это время "железнодорожники" выиграли чемпионат России и Кубок страны.

"Локомотив" после 20-го тура РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. 8 марта клуб сыграет в матче 21-го тура чемпионата с "Ахматом". Начало игры в 19:00 мск.


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Теги: Геркус Кикнадзе Локомотив
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