Полузащитник "Ростова" Роман Еременко в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над ЦСКА.
Напомним, встреча, которая прошла в рамках 21-го тура чемпионата России, завершилась победой донского клуба со счетом 3:2.
"Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так.
"У Мамаева отличный дебют, еще и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких еще поискать надо", - сказал Еременко.
"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Еременко: c Мамаевым легко играть
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