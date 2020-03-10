"Я все думаю, что с ним происходит? Рост - 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймёт, что должен всё это оседлать и помчаться на боевом коне вперёд с улыбкой… В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют", - сказал Орлов.
Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года, перейдя на правах свободного агента. В активе футболиста 24 матча за сборную России.
В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 17 матчей и забил два гола.
"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, набрав в 21 матче 47 очков. Отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет 6 очков.
Орлов: возможно, Ерохину нужно снять порчу
Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" оценил игру полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в нынешнем сезоне.
РИА Новости
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