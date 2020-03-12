По словам Семака, встреча пройдет на стадионе "Зенита".
Ранее сообщалось, что встреча "Зенита" с "Шальке", которая должна была пройти 29 марта в Гельзехкирхене 29 марта, перенесена на неопределенный срок.
Sport24.ru
Семак сообщил, что "Зенит" вместо "Шальке" сыграет дома с другим соперником
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что вместо товарищеского матча с "Шальке" команда проведет игру с другой командой, чтобы не терять игровой ритм.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!