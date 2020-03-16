"Против кого из нападающих в РПЛ сложнее всего играть? Против Артема Дзюбы. Он очень мощный, габаритный, обладает многими хорошими качествами.
Наблюдал, как "Зенит" играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников. Если же брать игроков "Арсенала", то это Ломовицкий и Лесовой. С ними нужно держать ухо востро. Очень резкие и быстрые игроки." - рассказал Александр в интервью пресс-службе тульского "Арсенала".
Защитник Александр Денисов в этом сезоне принял участие в 8 матчах Российской Премьер-лиги, получив 4 желтые карточки.
Туляки с 28 очками расположились на 7 строчке в турнирной таблице.
Защитник "Арсенала" Денисов поделился, с кем сложнее всего играть в РПЛ
Защитник тульского "Арсенала" Александр Денисов рассказал, против кого из нападающих играть сложнее всего.
Фото: tsn24.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!