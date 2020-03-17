Прядкин: решение о приостановке РПЛ - вынужденная мера

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение приостановить матчи чемпионата до 10-го апреля.

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"Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков.

Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.



Напомним, что с сегодняшнего дня в России приостановлены все футбольные турниры проходящие под эгидой РФС.



Матчи российской Премьер-лиги не будут проводиться, как минимум, до 10-го апреля. Сообщается, что туры будут смещены, а не перенесены.



В настоящий момент в мире зафиксировано более 180 000 случаев заражения коронавирусом. Более 7000 человек погибло.