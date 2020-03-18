"Не выходите без надобности из дома". Семак обратился к болельщикам "Зенита"

Обращение Сергея Семака. pic.twitter.com/b1o08ZI0JA— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 18, 2020
"Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье наших игроков, также как и за здоровье наших болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае и просим вас соблюдать также. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола!" — сказал Семак в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте "Зенита".
Напомним, что в настоящий момент матчи РПЛ отменены до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым "Локомотив" на 9 очков.