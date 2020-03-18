Часть сотрудников РФС переведена на удаленную работу из-за коронавируса

Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим для упреждения распространения коронавируса.— РФС (@rfsruofficial) March 18, 2020
При этом мы продолжаем работу в полном объёме. Если у вас есть вопросы, пишите на адрес info@rfs.ru pic.twitter.com/rBXi4p1nKB
При этом сам российский футбольный союз продолжает работу в полном объеме.
Напомним, что вчера были приостановлены все футбольные турниры, проводимые под эгидой РФС, из-за распространения коронавируса.
Ранее были приостановлены все матчи топ-5 европейских лиг, а также игры еврокубков.
На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19.
Всего в мире инфицировано коронавирусом более 200 000 человек. Число погибших превысило 8000 человек.