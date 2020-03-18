Часть сотрудников РФС переведена на удаленную работу из-за коронавируса

РФС в своём официальном Twitter-аккаунте объявил, что некоторые работники переведены на удаленный режим.

Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим для упреждения распространения коронавируса.



При этом мы продолжаем работу в полном объёме. Если у вас есть вопросы, пишите на адрес info@rfs.ru pic.twitter.com/rBXi4p1nKB — РФС (@rfsruofficial) March 18, 2020

При этом сам российский футбольный союз продолжает работу в полном объеме.Напомним, что вчера были приостановлены все футбольные турниры, проводимые под эгидой РФС, из-за распространения коронавируса.Ранее были приостановлены все матчи топ-5 европейских лиг, а также игры еврокубков.На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19.Всего в мире инфицировано коронавирусом более 200 000 человек. Число погибших превысило 8000 человек.