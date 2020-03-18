Часть сотрудников РФС переведена на удаленную работу из-за коронавируса

РФС в своём официальном Twitter-аккаунте объявил, что некоторые работники переведены на удаленный режим.


При этом сам российский футбольный союз продолжает работу в полном объеме.

Напомним, что вчера были приостановлены все футбольные турниры, проводимые под эгидой РФС, из-за распространения коронавируса.

Ранее были приостановлены все матчи топ-5 европейских лиг, а также игры еврокубков.

На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19.

Всего в мире инфицировано коронавирусом более 200 000 человек. Число погибших превысило 8000 человек.


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Теги: РФС Коронавирус
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