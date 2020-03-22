Кокорин перешёл в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
"Пришёл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в "Зените", сборной. Нужно понимать, что он провёл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает.
"Сочи" может бороться за еврокубки в следующем году? Давайте будем последовательны. Теоретически рассуждать мы можем, но практически нам нужно решить задачи, которые перед нами стоят", — сказал Джанаев в эфире программы "Все на Матч!"
Перед переходом в "Сочи" Кокорин вернулся из колонии, где он отбывал наказание за участие в драках в Москве.
Джанаев: Кокорин плохих манер не нахватался, интеллигентно разговаривает
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев поделился мнением о своём одноклубнике, форварде Александре Кокорине.
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