"Мы готовились, играли. Это был матч после долгого перерыва. Мы просто дожали соперника, в хорошей манере выиграли. Я уже всё сказал после игры: да, матч был непростым, никто не собирался уступать.
То, что в целом говорят о договорных матчах, – это хорошо. Проблемы надо освещать, но нужна какая-то конкретика", — цитирует Гордеевча "Чемпионат".
Матч между краснодарским "Урожаем" и черкесским "Интером" прошёл 13-го марта в рамках 19-го тура зоны Юг ПФЛ. Хозяева победили со счётом 3:0, забив голы на 70-й, 83-й, и 92-й минуте.
Матч был заподозрен в качестве договорного из-за того, что у букмекеров перед матчем резко обрушился коэффициент на победу хозяев, так как в Краснодаре были сделаны крупные ставки на победу "Урожая".
Кроме того, были претензии к выступлениям игроков на футбольном поле.
Главный тренер "Урожая" ответил на обвинения в договорном матче
Главнйы тренер "Урожая" Андрей Гордеев прокомментировал подозрения матча 19-го тура ПФЛ с черкесским "Интером" (3:0) в договорном характере.
Фото: ФК "Урожай"
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