Главный тренер "Урожая" ответил на обвинения в договорном матче

Главнйы тренер "Урожая" Андрей Гордеев прокомментировал подозрения матча 19-го тура ПФЛ с черкесским "Интером" (3:0) в договорном характере.
Фото: ФК "Урожай"
"Мы готовились, играли. Это был матч после долгого перерыва. Мы просто дожали соперника, в хорошей манере выиграли. Я уже всё сказал после игры: да, матч был непростым, никто не собирался уступать.

То, что в целом говорят о договорных матчах, – это хорошо. Проблемы надо освещать, но нужна какая-то конкретика", — цитирует Гордеевча "Чемпионат".

Матч между краснодарским "Урожаем" и черкесским "Интером" прошёл 13-го марта в рамках 19-го тура зоны Юг ПФЛ. Хозяева победили со счётом 3:0, забив голы на 70-й, 83-й, и 92-й минуте.

Матч был заподозрен в качестве договорного из-за того, что у букмекеров перед матчем резко обрушился коэффициент на победу хозяев, так как в Краснодаре были сделаны крупные ставки на победу "Урожая".

Кроме того, были претензии к выступлениям игроков на футбольном поле.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урожай Гордеев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У сына Линекера обнаружили симптомы коронавируса
Крал занял пятое место в списке лучших игроков Чехии по итогам года
Главный тренер "Арсенала" Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии
Глеб предложил Месси и Роналду перейти в белорусские клубы
Владелец "Сент-Этьена" сообщил, что чемпионат Франции не возобновят раньше середины июня
Пауза в Примере продлена на неопределённый срок
Бывший тренер "Эспаньола" умер от коронавируса
Пике принял вызов и почеканил теннисной ракеткой рулоном туалетной бумаги
Защитник Поляков покинул "Урал"
Врач "Арсенала": официальные цифры по коронавирусу нужно умножать примерно на 100 9
Главный тренер "Урожая" ответил на обвинения в договорном матче
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Година
Дмитрий Комбаров: я бы пригодился нынешнему "Спартаку" 8
Marca: Смолов и его одноклубник из "Сельты" страдают из-за коронавирусного карантина 2
Глеб: очень сложно понять нашу страну. У нас никто не считает коронавирус проблемой
Президент ФИФА Инфантино - о коронавирусе: остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
Дзюба во время карантина сыграл со своими сыновьями в баскетбол (видео)
Слуцкий: решил поучаствовать в Евровидении (видео)
Президент "Урала": появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим сезон РПЛ 13
Кокорин, Азмун и Крыховяк претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте (видео) 1
Семин: буду соблюдать указ Собянина о самоизоляции для людей старше 65 лет 2
Ирина Слуцкая: неужели мы так похожи с Леонидом? (фото)
Тедеско, Семин и Федотов претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в марте
Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома во время паузы из-за коронавируса (видео)
Оздоев: "Спартак" — чемпион? Был когда-то
Радимов: не болейте, если только за "Зенит"
"Начинаю терять чувство времени". Наингголан - о карантине из-за коронавируса
"Переживаю за родителей. Пожилым труднее всего". Лукас Моура - о коронавирусе
РПЛ показала претендентов на лучший гол марта (видео) 1
Это`О обратился к арестованному в Парагвае Роналдиньо
Все новости