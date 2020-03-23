Гендиректор "Уфы": затянуть пояса придется всем. Денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как, по его мнению, коронавирус повлияет на российский футбол.

Источник: Горобзор.Ру