"Затянуть пояса придется всем. Футбольный мир точно не будет прежним. Нельзя забывать, что из-за вируса страдают все сферы деятельности. Очевидно, что денег станет меньше. Если «Уфа» продолжит работать в тех же условиях, что были последние несколько лет, — идеальный вариант развития событий.
Очевидно, что рекламодателям, телевидению, букмекерам нужно, чтобы чемпионат страны функционировал. Команды дают зрелище, спонсоры платят деньги. Сейчас в футболе ничего не происходит. У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как, по сути, мы не исполняем условия контрактов. Скорее всего, так и произойдет, и денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим", — цитирует Газизова Sportbox.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Ранее были приостановлены матчи всех ведущих европейских чемпионатов и игры еврокубков по той же причине.
После 22-го тура "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.
Сообщалось, что некоторые клубы РПЛ в связи с непростой экономической ситуацией будут фиксировать валютный курс, по которому производятся выплаты некоторым футболистам.
Гендиректор "Уфы": затянуть пояса придется всем. Денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как, по его мнению, коронавирус повлияет на российский футбол.
Источник: Горобзор.Ру
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