- Считаю, что на сегодняшний день путевка в премьер-лигу — не первоочередная задача.
Нет стадиона, базы. Согласитесь, весомая причина, чтобы не торопиться с повышением в классе, - цитирует Тукманова "СЭ".
После 27 туров ФНЛ "Торпедо" идёт на четвертом месте с 53 очками. Клуб проиграл три последних игры.
Экс-президент "Торпедо": путевка в премьер-лигу — не первоочередная задача для клуба
Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов считает, что клубу ещё рано выходить в РПЛ.
Источник: ФК "Торпедо"
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