"Травили ли Капелло из-за его огромного контракта? Естественно. Да, он зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.
Да, после его отставки пошли всякие разговоры — вот, он много получал. Людям надо было как-то оправдаться. Но он вообще-то тренер с именем. И потом Капелло же не приходил в РФС с пистолетом и не выбивал себе такой контракт. Ему такой предложили. Считаю, нужно претензии предъявлять прежде всего себе", — цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
Фабио Капелло руководил сборной России в период с 2012-го по 2015-й год. Итальянский специалист вывел нашу сборную на чемпионат мира 2014 в Бразилии, где команда не смогла выйти из группы с Бельгией, Южной Кореей и Алжиром.
У руля сборной России Капелло провёл 33 матча, 17 из которых завершились победой, 11 закончились вничью, а в пяти сборная России проиграла своему сопернику.
Сообщалось, что Капелло ежегодно получал от РФС зарплату в размере 7 миллионов евро.
За досрочное расторжение контракта Капелло получил от РФС рекордную в истории компенсацию - около 15 миллионов евро.
Широков: Капелло не выбивал себе огромный контракт с РФС. Ему такой предложили
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о работе Фабио Капелло у руля нашей национальной команды.
Фото: Известия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!