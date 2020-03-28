Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу донского клуба.
Сегодня рядом со стадионом загорелись камыши. Пожар раскинулся на территорию свыше 1000 кв.м. Тушением пожара занимается авиация и пожарный поезд.
"Ростов-Арена" является домашним стадионом "Ростова". Последняя игра на стадионе прошла против "Локомотива" 15 марта (1:3), после чего чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.
Пожар рядом с "Ростов Ареной" не угрожает стадиону
Пожар, который возник рядом с "Ростов-Ареной", не угрожает стадиону.
Источник: Ростов Главный Вконтакте
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