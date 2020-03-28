"В Италии тоже гуляли, пока тела не начали вывозить". Россияне, одумайтесь, пока ваши родители живы!

Да, выхожу из дома только по необходимости

День тотального разочарования в «дорогих россиянах». Именно сегодня, а не когда вы (я - никогда) выбираете Путина. Вам Путин все объяснил. Мягко (что плохо). Что вы устроили в ответ?



Сочи, Питер, Суздаль, Владимир, шашлыки в каждом лесу? — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) March 28, 2020

Во дворе повесели замок на футбольной площадке (муниципальная). Зачем??? На улице весна. Плюс 15! Дети дома скорее заболеют от безделья и гаджетов, чем на свежем воздухе! Как раз те самые лёгкие проветриваются. Ну перебор же! — Cherdantsev (@cherdantsev) March 26, 2020

Да ну бред это всё. Это дети. Совершенно здоровые дети. — Cherdantsev (@cherdantsev) March 26, 2020