"В Италии тоже гуляли, пока тела не начали вывозить". Россияне, одумайтесь, пока ваши родители живы!

А Москва все не спит и не сидит дома) вы все на каникулах, какие же молодцы, ребят! Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге?!! Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами. С.ка в Италии ,ребята, так же все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Вы устали, конечно! Вы работаете! Ну отдохните вы по домам и квартирам. взрослые же дяди и тети. Мы в Москве уже третью неделю на карантине, мы «гуляем» дома. И не скучно с тремя детьми, знаете?! А те, кто без детей, так это ж отпуск мечты! Книги читайте, онлайн курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить пёрышки. Площадки на районе кишат, родители вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине. Президент сказал можем справиться меньше чем за 2-3 месяца, да мы с вами полгода будем так сидеть, б..ть!!! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Не, я не нагнетаю, не учу вас, «ребят». просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться.