"В Италии тоже гуляли, пока тела не начали вывозить". Россияне, одумайтесь, пока ваши родители живы!

Крик души футбольных и околофутбольных людей, пораженных преступным вредительством гуляющих и отдыхающих сограждан. Дело говорит даже Канделаки. Но не Черданцев.

Владимира Путина часто обвиняют в излишней жёсткости своего курса, но в ситуации с коронавирусом её почему-то катастрофически не хватает. Россияне услышали Президента только в части про объявление недели нерабочей. На слова про то, что для остановки опасной инфекции надо сидеть дома, многим совершенно наплевать.

Субботу – первый нерабочий день из предстоящих девяти – ознаменовали две картины. Первая, конечно же, видео из Соснового бора, которое ы не раз вспомним ближе к 20-м числам апреля, когда в России произойдёт даже не вспышка, а взрыв заболеваемости.



Кажется, вчера говорили, что волейбольный сезон в России завершен? Ничего подобного!

"В Италии тоже гуляли, пока тела не начали вывозить". Россияне, одумайтесь, пока ваши родители живы!

Позанимались спортом – пора и подкрепить силы неподалёку!


Вторая картина – скрины с сайта FlyRadar, показывающего положения и направления всех гражданских самолётов. В сочинском аэропорту выдался явно не лёгкий денёк.


Власти запретили заселение в отели, но, похоже, поздно – Краснодарский край теперь легко может стать нашей Ломбардией.

Кристиан Нобоа понял всё сразу, но кому есть дело до его сторис, раз слова Президента, за которого большинство этих же россиян и голосует, их не интересуют?


О том же и комментатор Алексей Андронов.

Жена Сальваторе Боккетти Екатерина зимой уехала из Италии с детьми в Россию, а вернуться уже не смогла и третью неделю сидит на карантине, общаясь с мужем дистанционно. Человек знает, о чём говорит.

«Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами. С##а? в Италии, ребята, так же все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела», – написала Екатерина в «Инстаграме».

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А Москва все не спит и не сидит дома) вы все на каникулах, какие же молодцы, ребят! Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге?!! Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами. С.ка в Италии ,ребята, так же все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Вы устали, конечно! Вы работаете! Ну отдохните вы по домам и квартирам. взрослые же дяди и тети. Мы в Москве уже третью неделю на карантине, мы «гуляем» дома. И не скучно с тремя детьми, знаете?! А те, кто без детей, так это ж отпуск мечты! Книги читайте, онлайн курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить пёрышки. Площадки на районе кишат, родители вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине. Президент сказал можем справиться меньше чем за 2-3 месяца, да мы с вами полгода будем так сидеть, б..ть!!! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Не, я не нагнетаю, не учу вас, «ребят». просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться.

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Находившийся в самоизоляции после возвращения из Финляндии Дмитрий Губерниев вчера вышел на пробежку (хоть и одиночную, но тоже решение спорное) и обалдел:

«Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник!!!! Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно п####ц!!!!! Россия – сиди уже дома!!!!!», – написал известный футбольный обозреватель, как он сам себя называет, в телеграм-канале.

Редкий случай, когда согласиться можно и с начальницей Губерниева, генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки:

«У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести «каникулы» в Сочи, например). Как вы не можете понять, что НЕ надо никуда тащиться. Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать «все умрут, а я останусь».

Не мешайте стране побороть эпидемию. Хватит уже разыгрывать сцены из «Ходячих мертвецов». Вам бы понять, что патриотизм – это не ленточки и наклейки. Патриотизм — это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим. Но вам мои слова в песок, конечно».

Правда, сама Тинатин Гивиевна могла бы ещё лучше помочь стране побороть эпидемию, если бы раз в 10 скинула в своем магазине цену на комплект из пяти медицинских масок, стоящий 980 рублей.

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделил мир на две части – и катастрофа может прийти из-за «умной».


Бывший игрок «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов привёл цитату о законе, но проблема-то как раз в том, что закон этот действительно не писан, а по-хорошему они не понимают.



Нынешний же футболист «Зенита» Артём Дзюба ещё до объявления недели нерабочей поражался наплевательскому отношению россиян к здоровью окружающих.

«Что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!

Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии, до апреля всё не образуется. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнется», – говорил капитан сборной в Инстаграм-эфире.

Люди, попавшие в публикацию так единодушны, что возникает вопрос: так кто все эти люди, которым плевать на эпидемию? Конечно же, отличился Георгий Черданцев, который пару недель назад выступал за проведение Евро-2020 в России. На его дворовой спортплощадке повесили замок!


Тем временем, совершенно не здоровых людей в России официально за сутки стало на 270 больше – теперь случаев заражения более полутора тысяч, число погибших достигло восьми.

Но как же далеки эти цифры от реальности (не потому что нам врут, а потому что уйма заражённых не сдавала никаких тестов) и как же далеки от тех цифр, которые мы увидим через недельку-другую после «выходных», «каникул», «праздников» или как там называют карантинную неделю особо одарённые любители шашлыков, прогулок и туризма.

Фото: Елена Попова / «Комсомольская Правда», НТВ


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Теги: Коронавирус
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