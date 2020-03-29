"Стараюсь как можно больше времени находиться дома. В целом же, как и все, стараюсь поменьше контактировать с людьми.
Знаете, как я уже сказал, мы подходим к сложившейся ситуации ответственно, но никто не собирается паниковать, куда-то бежать… Мне это совершенно не близко и абсолютно непонятно. Никакого влияния в этом вопросе эпидемия не оказала. В любом случае сложившаяся ситуация — временное явление. Все обязательно нормализуется.
Уверен, мы подготовились лучше европейских стран. На их примере нужно избежать ошибок и постараться свести количество заболевших к минимуму", — цитирует Аджоева Sport24.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Скончалось 8 человек.
Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.
Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
Аджоев: уверен, что Россия подготовилась к коронавирусу лучше европейских стран
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал распространение коронавируса в России.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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