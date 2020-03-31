- Тренировки с Пепе (Тренер по физподготовке) через видеотрансляцию — это здорово, но мы все понимаем, что это не то же самое, что занятие на поле. Однако сейчас мы должны принять такие условия и работать на максимуме в данной ситуации, - цитирует поляка Sport24.
Шиманьски также добавил, что в свободное время изучает русский язык.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл в 21 матче РПЛ, забил гол и отдал передачу. Он выступает за "Динамо" с лета 2019 года.
Чемпионат России по футболу был прерван до 10 апреля. Это связано с распространением коронавируса в мире, и в России. На территории страны зафиксировано свыше 2000 случаев заражения, большая часть из заболевших приходится на Москву.
Шиманьски высказался о тренировках по видеосвязи
Полузащитник московского "Динамо" Себастиан Шиманьски высказался о тренировках онлайн.
Источник: ФК "Динамо"
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