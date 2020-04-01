Ранее стало известно, что игроки "красно-белых" согласились на снижение зарплаты во время карантина на 40%.
- Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг, - цитирует Федуна "СЭ".
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены.
"Спартак" до паузы в чемпионате занимал восьмое место с 28 очками.
Федун - о сокращении зарплат в "Спартаке": спасибо игрокам за такой шаг
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о снижении зарплат в клубе.
Фото: РИА Новости
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