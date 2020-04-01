Ранее сообщалось, что из-за накопившихся за несколько лет долгов самарский клуб может быть ликвидирован.
- Очень жаль, если такое произойдёт, потому что это хороший клуб с традициями. Да и Самара – футбольный город. Надеюсь, что этого не произойдёт. Я не знаю, как там сейчас обстоят дела с финансовой точки зрения и кого можно продать, чтобы эти проблемы преодолеть.
Сам клуб и город жалко, повторюсь, если такое произойдёт. Но я думаю, что всё будет хорошо и до такого не дойдёт, - приводит слова Самедова "Чемпионат".
Александр Самедов перешел в "Крылья Советов" на правах свободного агента в январе 2019. В составе самарцев полузащитник провел 9 матчей. 30 июля того же года Самедов завершил о завершении профессиональной карьеры.
После 22-х туров "Крылья" занимают 15-е место РПЛ.
Самедов: ликвидация "Крыльев"? Всё будет хорошо и до такого не дойдёт
Экс-игрок самарских "Крыльев Советов" и сборной России Александр Самедов выразил надежду, что клуб избежит ликвидации в связи с финансовыми задолженностями.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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