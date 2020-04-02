Федун: "Спартак" недополучает полмиллиарда рублей в месяц из-за коронавируса

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о финансовых потерях клуба в связи с приостановкой сезона РПЛ по причине распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
"Сколько клуб недополучает? Много. Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте.

Надо просто определиться, когда всё-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам", — приводит слова Федуна РБК-Спорт.

"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.

Напомним, что футболисты "Спартака" согласились на 40%-ное снижение зарплаты в апреле в связи с паузой в чемпионате России.

Вчера было официально объявлено о приостановке российской Премьер-лиги до 31-го мая из-за распространения коронавируса.

Ранее Леонид Федун говорил о необходимости ввести налоговые каникулы и отменить ФФП в связи с тяжелой экономической ситуацией, а также предлагал завершить чемпионат прямо сейчас, при этом досрочно признав чемпионом "Зенит".

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Теги: Спартак Федун Коронавирус
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