- Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Все-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность.
А когда говорят про аннулирование чемпионатов… Мне кажется, это настолько подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же "Ливерпуль" не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник "МЮ" Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат. Давайте будем откровенны: "Ливерпуль" уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца все ясно. Возможно, еще в Германии. Да и у нас не до конца все ясно. Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты, - рассказал Дзюба в эфире "Радио Зенит".
Футболист также отметил, что чемпионаты должны быть доиграны, потому что во многих странах, к примеру, Испании и Англии, многомиллионные телевизионные права, которые нужно отрабатывать. Он считает, что клубы не захотят возвращать эту разницу, поэтому чемпионаты возобновятся если не на 100, то на 99%.
31-летний россиянин в 21 матче Тинькофф Российской Премьер-лиги нынешнего сезона забил 13 голов и отдал девять голевых передач. Он лучший бомбардир чемпионата.
"Зенит" после 22-ух туров идёт на первом месте с 50 очками. Идущий вторым "Локомотив" отстаёт на девять очков.
Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен из-за стремительного распространения коронавируса в мире.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1056000. 221595 человек вылечились, 55781 - умерло.
В России за последние сутки зафиксирован 601 случай инфицирования. Всего на территории Российской Федерации подтверждено 4149 случаев заражения. 281 человек вылечился, 34 умерло.
Дзюба - про призыв обнуления чемпионата: это подло и некрасиво. Это не красит людей
Фото: Rusfootball.info
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