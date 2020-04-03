- Мягко говоря, всегда были недопонимания. На сборах летом я забил два гола "Мордовии", но он все равно был недоволен. Тогда понимал, что уйду в аренду. Я уж не знаю, была ли это личная неприязнь ко мне или такой подход в работе. Не раз за все время работы с ним были разговоры, но мы никогда не приходили к какой-то конкретике, хотя вместе работали с 2016 года, - цитирует Сагитова "Бизнес Online".
Сейчас футболист выступает на правах аренды в "Нижнем Новгороде". Он сообщил, что нынешний наставник казанцев Леонид Слуцкий не звонил ему, но они подписаны друг на друга в инстаграме.
6 июня 2019 года 43-летний Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после ухода Курбана Бердыева. 16 декабря покинул клуб по согласию сторон.
Воспитанник "Рубина" - о работе с Шароновым: всегда были недопонимания
Артур Сагитов, воспитанник казанского "Рубина", рассказал об отношениях с бывшим главным тренером команды Романом Шароновым.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!