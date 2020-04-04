— Могу ли стать лидером коллектива? Я стремлюсь к этому. Но нельзя прийти в новую команду и стать лидером сразу. Надеюсь, в скором времени я буду таким игроком для "Динамо", - сказал нападающий.
Также Филипп рассказал, как у него дела с изучением русского языка. Также немец описал свои впечатления от России.
— Русский язык — довольно сложный. Я знаю несколько общих фраз, обращений и уже гораздо больше слов. Не сдаюсь, продолжаю учить. Что удивило в России? Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь, — приводит слова Филиппа fcdin.com.
Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии". Контракт был подписан на 4 года. В составе столичного клуба немец забил 7 голов.
После 22-х туров бело-голубые располагаются на 6-й строчке РПЛ, имея в активе 30 очков.
Филипп: я стремлюсь стать лидером "Динамо"
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп уделил время ответам на вопросы болельщиков клуба.
Фото: СЭ
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