- Я дружу с ним 30 лет и очень уважаю за то, что он сделал для российского футбола. Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, как Гинер – футбол в России развивался бы быстрее, - цитирует агента "Российская Газета".
Компания Варги занимается делами нападающего московского клуба Фёдора Чалова.
Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.
"Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, футбол в России развивался бы быстрее". Варга - про Гинера
Футбольный агент Шандор Варга рассказал об отношении к президенту ЦСКА Евгению Гинеру.
Фото: ПФК ЦСКА
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