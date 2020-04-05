- Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего. Заразится один — и остальные по цепочке. Я прошел через это, когда сидел в "Бутырке" в общей камере на 12 мест. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. А что будет с куда более заразным коронавирусом? - приводит слова полузащитника "Московский Комсомолец".
Напомним, с октября 2018 по сентябрь 2019 года Мамаев находился в СИЗО, а затем в исправительной колонии. Он был осужден вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сейчас выступает за "Сочи" на правах аренды. Оба футболиста вышли по УДО.
В целом по России число заболевших коронавирусом 5389. Больше всего случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Мамаев: колония это то место, где болезнь распространится быстрее всего
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, как люди заболевают в местах лишения свободы.
Фото: АиФ
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