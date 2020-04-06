"Нет, меня, с одной стороны, очень радует, а с другой удивляет готовность некоторых людей играть со мной в слова. Это довольно сложная игра.
Надо как-то соизмерять свои силы. Я же не играю с Дзюбой в футбол или не пытаюсь наперегонки с Канделаки покрасить себе брови или ноздри.
Зачем со мной соревноваться на моем поле? Я сижу более или менее тихо и никого не трогаю. Обсуждаю какие-то события или реагирую на реплики. Я и не собирался отвечать. Я даже писал об этом в телеграме. Мне потом на утро коллеги задавали вопрос: и ты это так оставишь? Ну, раз люди просят...
Надеюсь, что и Тина, и Тема, Артем, тоже, как и я, в какой-то мере движимы желанием развлечь публику в эти сложные, непростые дни. О чем говорить в повседневной жизни? Надо давать надежду людям, что все хорошо, что все осталось, как прежде", — цитирует Уткина "Бизнес Онлайн".
Напомним, Артём Дзюба в недавнем интервью Тине Канделаки назвал Василия Уткина деградировавшим журналистом, отметив, что Уткин комментирует на вокзале.
Уткин ответил в видеоролике на своём ютуб-канале, послав Дзюбу на три буквы.
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"Удивляет готовность некоторых людей играть со мной в слова". Уткин - о Дзюбе и Канделаки
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал недавний конфликт с Артёмом Дзюбой и Тиной Канделаки.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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