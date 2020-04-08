- Вообще считаю, что для наших клубов играть по 2 раза в неделю — идеальный график. Много говорят, что нашим командам, попадающим в еврокубки, не хватает в чемпионате интенсивности, но играем лишь раз в неделю. Концовку первенства в 8 туров придется доигрывать в сжатые сроки. А ведь еще кубковые встречи. Вот и посмотрим, как те же "Спартак" и "Зенит" проявят себя, когда придется проводить по 2, а то и 3 матча на неделе, ведь ведущие европейские клубы играют в таком ритме уже давно, - цитирует Титова "Московский Комсомолец".
Также Титов выразил мнение, что наряду с чемпионатом России должен быть возобновлен и Кубок. По словам специалиста, тот же "Урал" имеет больше шансов зацепиться за еврокубки через розыгрыш Кубка России, чем через чемпионат.
Егор Титов также успел поработать тренером. С 2015 по 2016 он входил в штаб московского "Спартака", а с 2017 по 2019 тренировал красноярский "Енисей".
В настоящее время почти все чемпионаты Европы по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Титов: для наших клубов играть по 2 раза в неделю - идеальный график
Экс-полузащитник и капитан московского "Спартака" Егор Титов поделился мнением о формате возобновления чемпионата России по футболу после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Фото: СЭ
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