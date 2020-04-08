Ранее экс-генеральный директор "Локо" заявил, что в 2017 году в клубе выбирали преемника Юрию Семину.
Геркус рассказал, кто в 2017-м году мог сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива"
- Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус в своем недавнем интервью рассказывает о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года. Факт в том, что на тот момент Геркус — президент клуба — вне повестки встречи поставил вопрос о главном тренере. Он выразил мнение, что в будущем с Юрием Павловичем "клуб высокого места занять не сможет", - приводит слова Бабаева Sport24.
Функционер заявил, что подавляющее большинство директоров выразило поддержку Семину. Таким образом инициатива отпала сама собой.
- И уж точно никакого перевеса в один голос не было. Чисто теоретически, конечно, Геркус согласно уставу мог принять единоличное решение, но идти против совета директоров не захотел, - добавил Бабаев.
После 22-х туров "Локомотив" идет на второй строчке.
Член совдира "Локо" Бабаев: Геркус выражал мнение, что с Семиным команда не сможет занять высокого места
Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев прокомментировал высказывание бывшего главы клуба Ильи Геркуса.
Фото: ФК "Локомотив"
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