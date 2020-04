Айртон выставил на аукцион форму "Спартака"

View this post on Instagram

Me juntei ao @footballforacause, @canalwamo e @carlosleitesports para ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia do novo coronav?rus. Essa camisa ser? leiloada no site ofutebolseimporta.com.br e todo o lucro das doa??es destinado a institui??es engajadas em reduzir os impactos da Covid-19 na nossa sociedade. Vamos ajudar! #ofutebolseimporta #eumeimporto #todosseimportam