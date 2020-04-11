- Думаю, понадобится около месяца, чтобы вновь набрать приемлемую форму. Сделаю все, чтобы "Ростов" занял как можно более высокое место в таблице. А из личных — хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются.
На кого из форвардов хотел бы быть похожим? Ни на кого. А если вы имеете в виду, чья игра мне нравилась больше всего, то назову Дрогба и Фернандо Торреса, - приводит слова Шомуродова Sportbox.
Узбекский нападающий перешел в "Ростов" в 2017 году из Бунёдкора. В составе ростовчан форвард провел 66 матчей в РПЛ и забил 16 голов. В текущем сезоне Шомуродов с 11-ю голами находится на 2-й строчке в гонке снайперов лиги. Он отстает от нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на 2 мяча.
"Ростов" после 22-х туров располагается на 4-й строчке, имея в активе 38 очков. Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Шомуродов: хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов рассказал о своих целях в текущем сезоне.
Фото: Sportbox
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