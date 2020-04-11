Радимов: если чемпионат Белоруссии закрывать, то точно не из-за коронавируса

Если чемпионат Белоруссии?????? и закрывать , то первая причина это точно -не коронавирус ! ? — Владислав Радимов (@radimov02) April 11, 2020

Напомним, что в настоящее время чемпионат Белоруссии является единственным действующий турниром в Европе. Все остальные приостановлены из-за пандемии коронавируса.Матчи Высшей лиги Белоруссии в России можно посмотреть на телеканале "Матч ТВ".По официальным данным в Белоруссии на сегодня выявлено 2226 случаев заболевания вирусом COVID-19. Выздоровели 172 человека, умерли 23.