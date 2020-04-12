Алана Мамаева: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, высказалась на тему штрафов из-за выхода из дома во время самоизоляции.

Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

— Смотрю новости и не понимаю: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно. У нас нигде ни разу не сказали официально, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? У нас есть юристы, которые могут это как-то прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает, — рассказала Мамаева в инстаграме.



На территории Российской Федерации за последние сутки зафиксировано 2 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России подтверждено 15 770 случаев заболевания. 1 291 человек выздоровел, 130 - умерло.

