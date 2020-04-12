— Месси или Роналду? Месси номер один. Болею за "Барселону". Собираюсь ли вернуться в РПЛ? Давай пока дождёмся, чтобы футбол вернулся. "Спартак" или рай? Рай, — написал грузин.
27-летний Джано выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. Также он играл в аренде за "Ростов" и "Крылья Советов". С "Ростовом" он выиграл Кубок России, а со "Спартаком" стал чемпионом страны, а также победителем Суперкубка.
Джано выбрал рай, а не "Спартак"
Полузащитник кипрского "Анортосиса" Джано Ананидзе ответил на вопросы подписчиков в инстаграме.
Фото: ФК "Спартак"
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